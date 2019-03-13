وزارة الأوقاف توجه تحذير هام للحوثيين بشأن ما تتعرض له وكالة الحج والعمرة في مناطق سيطرتها

الخميس 14 مارس - آذار 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 م الممارسات اللا مسئولة التي تقوم بها المليشيات الانقلابية في مناطق سيطرتها تجاه وكالات الحج والعمرة ، التي تعمل في تلك المناطق من تضييق وإبتزاز وفرض أتاوات دون وجه حق.

ونبهت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم حصل «مأرب برس» على نسخة منه إلى أنها قد تلجأ لاتخاد اجراءات رادعة بحق المتورطين في مثل تلك التصرفات سواء أكانوا من الموظفين العاملين في مايسمي بوزارة الإنقلابيين ، أو أرباب الوكالات المتمالئة مع الميليشيا.

مأرب برس يعيد نشر البيان:

بيان صادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد ..

الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين :

لقد تابعت وزارة الأوقاف والإرشاد عن كثب تلك الممارسات اللا مسئولة والتي تقوم بها المليشيات الانقلابية في مناطق سيطرتها تجاه وكالات الحج والعمرة ، التي تعمل في تلك المناطق من تضييق وإبتزاز وفرض أتاوات دون وجه حق ..

وإن وزارة الأوقاف والإرشاد .. وهي تقوم بواجبها تجاه أبناء شعبنا اليمني في كل شبر من أراضي الوطن دون تمييز بما في ذلك المحافظات الواقعة تحت سيطرة الإنقلابيين ، باذلةً كافة التسهيلات لحجاج ومعتمري تلك المناطق ولوكالات الحج والعمرة العاملة فيها إيماناً من الوزارة في الحكومة الشرعية بضرورة تحييد مثل هذه الفرائض والعبادات والخدمات عن الفرز السياسي والمذهبي وتجاوز ظروف الحرب القائمة التي فرضتها الميليشيا الانقلابية على اليمن واليمنيين ،، لتستغربُ أن تلجأ تلك الجهات إلى مثل هذه الممارسات ضد حجاج وزوار بيت الله الحرام وهم يؤدون فريضة من فرائض الإسلام ، وركناً من أركانه في تحدٍ سافرٍ لأبسط حقوق المواطنة وانتهاكٍ صارخ لحرمات الله ثم لحرمات زوار بيته المعظم ..

والوزارة ، إذ تحذر من خطورة التمادي في مثل هذه الممارسات لتؤكد أن الميليشيا الانقلابية تسعى جاهدة للإضرار بالمواطنين في مناطق سيطرتها ومنع الحجاج والمعتمرين من أداء فرائضهم ، برغم التسهيلات الغير مسبوقة والممنوحة لهم من قبل الحكومة الشرعية ، والسلطات المعنية في المملكة العربية السعودية ، كما تنبه الوزارة إلى أنها قد تلجأ لاتخاد اجراءات رادعة بحق المتورطين في مثل تلك التصرفات سواء أكانوا من الموظفين العاملين في مايسمي بوزارة الإنقلابيين ، أو أرباب الوكالات المتمالئة مع الميليشيا ..

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،

صادر عن وزارة الأوقاف والإرشاد*

*العاصمة المؤقتة عدن

الأربعاء 13/03/2019 م