أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن الدولي الإستثنائية بشأن «اليمن».. ماذا قال عن جرائم الحوثيين بـ«حجور»؟ التحالف يفشل عملية حوثية خطيرة كانت تستهدف الفريق الحكومي بالحديدة فنانة شهيرة جدا تم منعها من الغناء! ممثلة شهيرة تكشف سر رفضها للزواج حتى الآن عاجل : فيسبوك يتوقّف عن العمل ومشاكل في إنستغرام و واتساب نيوزويك: خامنئي يكرّم جنرال إيران الغامض بأعلى وسام لماذا أقدمت 44 دولة وشركة في العالم على حضر طائرات بوينغ الرئيس أردوغان يوبخ نتنياهو مجددا وبقوة الحوثيون يعلنون عن انتخابات لمجلس النواب في 5 محافظات تابعة للشرعية الانتكاسة الثانية لماي تيريزا ... الصحافة البريطانية تعلق على خيبة أملها
جدد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، التزامه بالتوصل إلى حل سياسي في اليمن وفق القرارات الأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وعبر المجلس عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني في اليمن، مطالبا بالتطبيق الأمين لاتفاق الحديدة في اليمن.
وحذر المجلس من تداعيات القتال العنيف في محافظة حجة التي شهدت مواجهات بين الحوثيين وقبائل حجور وانتهت بسيطرة جماعة الحوثي على مديرية كشر وتفجير بيوت وقادة القبائل المناهضين لها.
وكان مجلس الأمن الدولي، قد دعا في وقت سابق اليوم، إلى جلسة استثنائية مغلقة، للوقوف على أسباب عدم تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار في الحديدة، من خلال الاستماع إلى إحاطة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
في سياق متصل.. أبلغ رئيس بعثة الرقابة الأممية ولجنة إعادة الانتشار، الجنرال مايكل لوليسغارد، فريق الحكومة اليمنية الشرعية في اللجنة، عدم موافقة ميليشيات الحوثي الانقلابية على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق السويد.