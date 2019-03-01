التحالف يفشل عملية حوثية خطيرة كانت تستهدف الفريق الحكومي بالحديدة

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اسقطت قوات التحالف مساء اليوم الأربعاء، طائرة حوثية مسيرة فوق سماء معسكر التحالف في محافظة الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية إن التحالف اسقط الطائرة الحوثية المسيرة أثناء تحليقها فوق معسكر له بالحديدة والذي يتواجد فيه الفريق الحكومي في لجنة اعادة الانتشار.
وكان قد أبلغ رئيس بعثة الرقابة الأممية ولجنة إعادة الانتشار، الجنرال مايكل لوليسغارد، فريق الحكومة اليمنية الشرعية في اللجنة، عدم موافقة ميليشيات الحوثي الانقلابية على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق السويد.