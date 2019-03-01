ممثلة شهيرة تكشف سر رفضها للزواج حتى الآن

الأربعاء 13 مارس - آذار 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شددت الفنانة منه شلبي، على أنها لا تعلم موعد زواجها، قائلة: "والله العظيم معرفش وكل شيء نصيب، وأكيد هشوفه"، منوهة أن كل ما أحضر مناسبة يسألوني متى سأتزوج، فأقول: "ربنا يكتب لي زوج كويس، ومش عارفة أتجوز أمتى".

وأضافت "شلبي" خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع على قناة "dmc"، "لست رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا"، قائلة: "مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي أمتى، وناس كتير لقيتها بتقولي مش هتلحقي تخلفي ولازم تتجوزي بسرعة".

وأوضحت أن نصف فتيات مصر يتعرضن لمواقف محرجة بسبب سؤال "مش هنفرح بيك بقى"، قائلة: "أكتر جملة تزعجني لما شخص يقول لي مش هتلحقي تخلفي بسبب اقترابك من سن اليأس، وأسئلة هتتجوزي أمتى سخيفة، ولكن المسألة قسمة ونصيب".

وعن فتى أحلامها أكدت منة شلبي أن أهم شيء الأصل والطيبة، وأن يكون مسامح ويقبل الاعتذار، مشددة على أنها ترفض الشخص الكذاب والمزيف والمغرور والمدعى، وهذا الشخص لن يكون في أهم دوائر حياتي.