أبرز ما جاء في جلسة مجلس الأمن الدولي الإستثنائية بشأن «اليمن».. ماذا قال عن جرائم الحوثيين بـ«حجور»؟ التحالف يفشل عملية حوثية خطيرة كانت تستهدف الفريق الحكومي بالحديدة فنانة شهيرة جدا تم منعها من الغناء! ممثلة شهيرة تكشف سر رفضها للزواج حتى الآن عاجل : فيسبوك يتوقّف عن العمل ومشاكل في إنستغرام و واتساب نيوزويك: خامنئي يكرّم جنرال إيران الغامض بأعلى وسام لماذا أقدمت 44 دولة وشركة في العالم على حضر طائرات بوينغ الرئيس أردوغان يوبخ نتنياهو مجددا وبقوة الحوثيون يعلنون عن انتخابات لمجلس النواب في 5 محافظات تابعة للشرعية الانتكاسة الثانية لماي تيريزا ... الصحافة البريطانية تعلق على خيبة أملها
شددت الفنانة منه شلبي، على أنها لا تعلم موعد زواجها، قائلة: "والله العظيم معرفش وكل شيء نصيب، وأكيد هشوفه"، منوهة أن كل ما أحضر مناسبة يسألوني متى سأتزوج، فأقول: "ربنا يكتب لي زوج كويس، ومش عارفة أتجوز أمتى".
وأضافت "شلبي" خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع على قناة "dmc"، "لست رافضة مبدأ الزواج ولكن شايفة إن ربنا كاتبلي أكون جيدة في مسيرتي الفنية وليس في الزواج حاليا"، قائلة: "مفيش بنت في مصر محدش سألها هتتجوزي أمتى، وناس كتير لقيتها بتقولي مش هتلحقي تخلفي ولازم تتجوزي بسرعة".
وأوضحت أن نصف فتيات مصر يتعرضن لمواقف محرجة بسبب سؤال "مش هنفرح بيك بقى"، قائلة: "أكتر جملة تزعجني لما شخص يقول لي مش هتلحقي تخلفي بسبب اقترابك من سن اليأس، وأسئلة هتتجوزي أمتى سخيفة، ولكن المسألة قسمة ونصيب".
وعن فتى أحلامها أكدت منة شلبي أن أهم شيء الأصل والطيبة، وأن يكون مسامح ويقبل الاعتذار، مشددة على أنها ترفض الشخص الكذاب والمزيف والمغرور والمدعى، وهذا الشخص لن يكون في أهم دوائر حياتي.