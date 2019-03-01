عاجل : فيسبوك يتوقّف عن العمل ومشاكل في إنستغرام و واتساب

الأربعاء 13 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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توقّف موقع التّواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن العمل لدى آلملايين حول العام من المستخدمين،وفي مقطمتهم المستخدمن في اليمم.حيث ظهرت لديهم رسالة من الموقع تقول إنّ "فيسبوك سيعود قريبًا" وإنّه "توقّف بسبب أعمال صيانة مطلوبة حاليًّا"، وأنّه "حدث خطأ، نعمل على إصلاحه في أسرع وقت"، مؤكّدةً أنّه "يجب أن تكون قادرًا على العودة في غضون دقائق قليلة".

كما يرفض الفيسبوك رفع أي مقاطع أو بوستات أو صور عليه لدى ملايين من المسخدمين حتى كتابة الخبر.

رسالة حول خلل في "إنستغرام"

ووفقًا لموقع "ذا إندبندنت" فقد توقّف أيضًا موقع "إنستغرام" عن العمل بالتّزامن مع العطل الذي واجهه "فيسبوك"، مما حال دون وصول الناس إلى التطبيقين، وهو ما صرّح به العديدون عبر منصّة "تويتر"، حيث قالوا إنّهم لا يتمكّنون من الوصول إلى الشبكتين، وأنّ بعض خصائص الموقعين، مثل تحميل الصور أو إضافة حالات أو ضبط صفحات معينة قد توقّفت عن العمل، كما أبلغ آخرون عن وجود رسالة تفيد بأنّ هناك "مشكلة في تحديث حالتك".