الحوثيون يعلنون عن انتخابات لمجلس النواب في 5 محافظات تابعة للشرعية

الأربعاء 13 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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أعلنت مليشيا الحوثي المسلحة عن موعد انتخابات جديدة للبرلمان الخاضع لسيطرتها في صنعاء، في شهر أبريل/نيسان القادم، بالتزامن مع فشل الحكومة المعترف بها دولياً في عقد جلسة للبرلمان داخل البلاد.

وحددت المليشيا موعد 13 أبريل/نيسان لانتخاب أعضاء في البرلمان اليمني الخاضع لسيطرتها في 34 دائرة انتخابية.

وحسب توجيه للانتخابات: “فإن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تدعو كافة الناخبين المقيدة أسمائهم في جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 13/ 4 / 2019م لانتخاب ممثليهم لعضوية مجلس النواب”.

وأعلنت اللجنة الخاضعة للحوثيين عن موعد 14 مارس/آذار لتقديم المرشحين أنفسهم للتنافس في 13 محافظة يمنية.

وتضم قائمة المحافظات، محافظات خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية مثل دائرة في عدن واثنتين في أبين وخمس دوائر في حضرموت ودائرة في الجوف ودائرة في مأرب. والبقية في مناطق سيطرة المليشيا دائرة في صنعاء ودائرة في تعز وأخرى في إب وخمس دوائر في الحديدة ودائرتان في ذمار ودائرة في المحويت وأخرى في عمران ودائرتان في صعدة.

وكان الرئيس هادي قد وجه بنقل اللجنة العليا للانتخابات من صنعاء إلى عدن، وأحال القضاة المتعاونين مع الحوثيين إلى القضاء.