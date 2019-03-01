تعرّف على الكتب السبعة التي نصح عبدالله بن زايد بقراءتها

الأربعاء 13 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نصح وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، بقراءة سبعة كتب، بعد مشاركته في "تحدي القراءة" رفقة عدد من المسؤولين، والمشاهير.

وقام عبد الله بن زايد، بذكر كل شخص قبل تحديه، مقابل نشره اسم الشخص الذي أرسل هو له التحدي.

والكتب السبعة التي نصح عبد الله بن زايد، بقراءتها، هي: "(ليون الإفريقي)، وهي رواية تاريخية للكاتب اللبناني العالمي أمين معلوف، صدرت سنة 1986، وتتناول سيرة ذاتية خيالية، محاكية أدب الرحلة، بلسان بطلها الحسن الوزان، المعروف أيضا بليون الإفريقي.

والكتاب الثاني، هو "العصفورية"، وهي رواية للأديب السعودي غازي عبد الرحمن القصيبي، إضىافة إلى الرواية الشهيرة "أولاد حارتنا"، للأديب المصري نجيب محفوظ.

الكتاب الرابع الذي نصح ابن زايد بقراءته، هو "موتٌ صغير"، وهي رواية للسعودي محمد حسن علوان، إضافة إلى "الخبز الحافي"، وهي رواية لمحمد شكري.

الكتاب السادس الذي نصح ابن زايد بقراءته، هو "العاقل: تاريخ مختصر للجنس البشري"، وهو كتاب من تأليف يوفال نوح هراري، يتناول تاريخ نشوء البشرية من وجهة نظر أنثروبولوجية تعتمد على مفاهيم علم النشوء والتطور البشري.

ونصح ابن زايد، برواية "السّفينة" للكاتب الفلسطيني جبرا إبرهيم جبرا، التي جمعت بين الأدب والسّياسة والفلسفة.