استدعاء مسئولين وقيادات رفيعة في الجيش وصدور توجيهات عسكرية صارمة - المقدشي يوجه بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب

الأربعاء 13 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مأرب

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أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم الاربعاء ، على أهمية المعركة التي يخوضها الجيش الوطني بمساندة تحالف دعم الشرعية ضد قوى التخلف والكهنوت الذين انقلبوا على اجماع اليمنيين في مؤتمر الحوار الوطني.

وتراس المقدشي اجتماعاً موسعاً في مأرب برؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

وناقش الاجتماع المستجدات والجهود المبذولة في بناء الجيش الوطني والتكامل بين الدوائر والوحدات المختلفة بما يحقق الحفاظ على المؤسسة العسكرية وحماية المكتسبات الوطنية.

ووجه الفريق المقدشي بضرورة التنظيم والتنسيق بين الدوائر والهيئات والالتزام باللوائح والتعاون والتفاني من أجل الوطن وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.

كما وجهً الجميع بأن يجعلوا مصلحة الوطن فوق أي مصلحة.

ونقل وزير الدفاع للجميع تحيات الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح.

واكد الفريق المقدشي على اهمية العمل المؤسسي والالتزام بالنظام والقانون والتسلسل الاداري وتنفيذ المهام واحترام الاختصاصات..مشدداً على ضرورة أن تتولى الهيئات ودوائر الجيش خدمة المقاتل في الميدان وتسهيل مهامه القتالية.

وعبر الوزير عن الشكر والتقدير للاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ومساندتهم اخوانهم ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران