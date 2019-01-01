صلاح : مستعد أن اضحي بحلمي مقابل تحقيق حلم جماهير ليفربول

الأربعاء 13 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول إنه يرغب في مساعدة فريقه على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ 29 عاما مفضلا ذلك على طموحه للفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب قبل ثماني مباريات من نهاية الموسم.

ويسعى فريق المدرب الألماني يورغن كلوب أيضا لاستعادة أمجاده في دوري الأبطال، حيث سيتوجه للقاء بايرن ميونيخ بطل ألمانيا اليوم في إياب دور الستة عشر بعد أن انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين الشهر الماضي على ملعب أنفيلد بالتعادل من دون أهداف.

وقال صلاح أمس: «أريد أن أكون صريحا معكم فالبطولة الأبرز بالنسبة لي هي دوري الأبطال. لكن مدينة ليفربول ونادي ليفربول يحلمان بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي. ولهذا يسعدني أن أضحى بحلمي من أجل تحقيق أحلامهم. ولكن إذا نجحنا في الجمع بين اللقبين سيكون أمرا رائعا وهذا ما نحاول تحقيقه».

وقال صلاح، الذي عانى من إصابة في الكتف في الخسارة أمام ريال مدريد في نهائي نسخة الموسم الماضي من البطولة، لاحقا إن ليفربول مستعد ذهنيا للتفوق على مانشستر سيتي، إذا فقد الأخير نقاطا على طريق الصراع على اللقب المحلي هذا الموسم.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 26 عاما: «المنافسة قوية للغاية، أمامنا مباريات صعبة وأمام سيتي أيضا مباريات صعبة. كل ما يمكننا عمله هو تحقيق الفوز في مبارياتنا ونأمل أن يخفق سيتي في إحدى مبارياته لنتوج باللقب. أتمتع بالتركيز. هناك ضغوط لكنني قوي ذهنيا وعلينا المضي قدما بقوة». وأضاف: «سنرى ما يمكننا فعله في نهاية الموسم لكنني مستعد ذهنيا لكل الاحتمالات».

وبعد مواجهة بايرن ميونيخ سيتوجه ليفربول لمواجهة فولهام صاحب المركز 19 في الدوري الأحد المقبل.