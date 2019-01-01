وباء قاتل يجتاح محافظة يمنية

الأربعاء 13 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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افادت مصادر طبية ومحلية متطابقة بعودة تفشي وباء الكوليرا القاتل في احدى المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين ، وتسجيل أكثر من 9 آلاف حالة اصابة بالكوليرا.

وقالت المصادر في محافظة ذمار إن 80 حالة اصابة بوباء الكوليرا وصلت إلى مستشفى ذمار العام الحكومي خلال يوم واحد.

وذكرت المصادر أن 13 حالة توفيت بوباء الكوليرا أغلبها في شهر مارس في مديريات المنار وعنس وضوران وحالتين في وصاب.

واشارت أن الحالات المشتبه بها بلغت خلال الفترة من1 يناير 2019 وحتى 10مارس الجاري، أكثر من تسعة آلاف حالة.

في ذات السياق حذر اطباء ومتخصصون تحدثوا لمأرب برس من عودة تفشي وباء الكوليرا بصورة كبيرة في اليمن مع اقتراب موسم هطول الامطار.

وطالبوا بضرورة توفير المستلزمات الخاصة لمواجهة الوباء وتأهيل المرافق الصحية وتدشين حملات توعية في اوساط المجتمع .