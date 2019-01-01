جلسة استثنائية مهمة لمجلس الأمن عن اليمن والمبعوث يحمل معه أسباب الفشل

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يعقد مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، جلسة استثنائية مغلقة، خارج جدول الأعمال، يستمع خلالها إلى إحاطة جديدة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن الأسباب التي حالت حتى الآن دون تنفيذ المرحلة الأولى مما جرى التوافق عليه بين الحكومة والحوثيين في الحديدة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن دبلوماسي غربي "أن أسباب عدم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة تتعلق بانعدام الثقة عند الحوثيين.
واضافت المصادر أن هناك جهود لا تزال جارية لإعطاء تطمينات كافية للأطراف المعنية بغية تطبيق هذه المرحلة الحيوية من الاتفاق".
في غضون ذلك، قدم غريفيث تقريراً بشأن التقديرات المتعلقة ببعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة التي أنشأها مجلس الأمن بموجب القرار 2452، دعماً لتنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على النحو المبيّن في اتفاق ستوكهولم.