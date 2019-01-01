لابد من الحسم..المليشيات استغلت فرصة السلام لخداع المجتمع الدولي وإعادة ترتيب أوضاعها

الأربعاء 13 مارس - آذار 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية لم أي فرصة للحل السياسي إلا واستغلتها في اتجاهين، الأول خداع الوسيط الأممي والمجتمع الدولي، والثاني إعادة ترتيب أوضاعها على الأرض.

وتحت عنوان " لابد من الحسم " إشارات الصحيفة إلى أنه منذ اتفاق ستوكهولم في 18 ديسمبر الماضي وحتى الآن، لم تحترم الميليشيات الهدنة بقدر ما اخترقتها عبر الانتهاكات اليومية، وآخرها ما حدث بالأمس من استهداف فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بشأن الحديدة بصواريخ الكاتيوشا، أثناء اجتماع كان هدفه الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار.

لكن الانتهاكات لم تواجه إلى الآن برد فعل غاضب من الوسيط الأممي، وإنما تم الرد عليها بمواقف باردة سرعان ما يستفيد منها «الحوثي» في ارتكاب المزيد من الجرائم.

واعتبرت أن التفاف «الحوثيين» على الاتفاق واضح ومستمر إلى درجة أنه لم يعد هناك وجود لهذا الاتفاق الذي لم ينفذ منه أي شيء حتى الساعة، سواء لجهة الانسحاب من موانئ الحديدة، أو إطلاق سراح المعتقلين والمخفيين قسراً، أو غير ذلك من انتهاكات لدرجة أنه لم يتعدّ «الحبر على الورق».

واختتمت الصحيفة حديثها بالقول إن «الحوثيون» لا يفهمون إلا لغة واحدة هي المواجهة، ورئيس الأركان اليمني كان واضحاً جداً في دعوته الجيش للاستعداد لمعركة الحسم.