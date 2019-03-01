خبراء يحذرون من خطورة السفر في هذا اليوم

الأربعاء 13 مارس - آذار 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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عبَّر خبراء عن خشيتهم من عودة مشكلة "الألفية الثانية" (Y2K) مجدداً، والتي تستهدف هذه المرة نظام تحديد المواقع العالمي "GPS"، وهو الأمر الذي قد يتسبب في فوضى كبيرة لملايين البشر.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فإن التاريخ المتوقع للمشكلة هو يوم السادس من أبريل 2019.

ونقلت الصحيفة، عن خبير الأمن السيبراني والأمن الإلكتروني بيل مالك قوله إنه لا يجرؤ على السفر جواً في ذلك اليوم الذي قد تحدث فيه المشكلة، لما سيترتب عليها من فوضى.

وأضاف مالك: "ستكون تداعيات ذلك كبيرة وأكثر انتشاراً من أي وقت مضى، لأن بعض أنظمة الكمبيوتر متصلة بنظام تحديد المواقع العالمي".

وأوضح أن تحميل الحاويات وتفريغها في الموانئ آلياً مرتبطان بنظام تحديد المواقع العالمي، حيث يعمل على توجيه الأوناش والرافعات في الموانئ.