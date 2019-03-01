الوزير «عطية» يشدد على ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة الخطر الإيراني

الأربعاء 13 مارس - آذار 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- الرياض

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شدد وزير الأوقاف والأرشاد، الدكتور، أحمد عطية، على ضرورة تكثيف جهود اليمنيين وتوحيد صفوفهم لمواجهة الخطر الإيراني .

وأكد خلال زيارته، اليوم الثلاثاء، لمقر "برنامج تواصل علماء اليمن" في العاصمة السعودية الرياض، على أهمية التنسيق المشترك لإنجاح أعمال وبرامج وأنشطة وفعاليات برنامج التواصل مع علماء اليمن وخاصة في الداخل اليمني.

وخلال الزيارة، أستمع الوزير عطية، من المشرف العام على البرنامج عبدالله المطيري، إلى شرح حول البرنامج وطبيعة مهامه وأقسامه ومشاريعه المتعددة وما يضطلع به من جهود في إطار توحيد جهود المكونات الدعوية في اليمن وتوحيد صفوف الدعاة لمواجهة الأخطار التي تهدد المجتمع اليمني وعلى رأسها الخطر الإيراني ومليشياته الحوثية وما تمثله من خطر على عقيدة اليمنيين وأمن واستقرار اليمن والمنطقة.