وفاة فتاة خليجية بجرعة مخدرات زائدة في أحد الفنادق

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كشفت النيابة العامة في دبي، عن وفاة فتاة خليجية بجرعة مخدرات زائدة في أحد فنادق الإمارة زودها بها شابان كانا برفقتها.
ورفعت النيابة العامة لائحة اتهام بحق الشابين إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بتهمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة إلى المجني عليها الأمر الذي أدى إلى وفاتها.
واتهمت النيابة العامة الشابين بحيازة كبسولات مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وتعاطي هذ السموم.
وأشارت النيابة إلى أن تقرير المختبر الجنائي أظهر أن الفتاة تعاطت مخدري الترامادول والبريجابالين "اللاريكا" ما أدى إلى تهبيط في عمل الدماغ وتوقف الدورة التنفسية.
ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة فإن الشرطة تلقت بلاغاً عن الواقعة حيث تم ضبط الشابين وعثر على الفتاة في الفندق متوفية.