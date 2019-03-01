العلم يكشف معلومات مذهلة عن قيلولة بعد الظهيرة!

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وجد باحثون أن قيلولة منتصف النهار تساعد على انخفاض مستويات ضغط الدم بمعدل 5 ملم زئبق في المتوسط، وهو تأثير مماثل لتناول أدوية الضغط أو وقف تناول الملح.
وقال الخبراء إن القيلولة تؤدي إلى انخفاض كبير في خطر الإصابة بنوبة قلبية.
وكشفت النتائج التي ستُعرض في المؤتمر السنوي للكلية الأمريكية لأمراض القلب في نيو أورلينز، أن قيلولة بعد الظهر تساهم بانخفاض ضغط الدم بمقدار 5 ملم زئبق.
وقال الباحث الدكتور، مانوليس كاليستراتوس، إن هذا الاكتشاف يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية، بنسبة تصل إلى 10%.
ويشجع الباحثون الناس على النوم لساعات متواصلة خلال اليوم، ولكن من ناحية أخرى، يجب ألا يشعروا بالذنب إذا تمكنوا من أخذ غفوة قصيرة، نظرا لمزاياها الصحية.
المصدر: ديلي ميل