اندلاع مواجهات عنيفة بين أفراد«الحزام الأمني» وقوات الأمن بالضالع وسقوط قتلى وجرحى- تفاصيل

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اندلعت مواجهات مسلحة مساء اليوم الثلاثاء 12 مارس 2019 م وسط مدينة محافظة الضالع خلفت قتلى وجرحى.
وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس» ان الاشتباكات اندلعت بين افراد الامن الحكومي ومليشيات ما يسمى الحزام الأمني الذي تتبع دولة الإمارات وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بين الجانبين في أحد اسواق القات وسط الضالع.
وأوضحت المصادر على ان المواجهات قد تسببت بمقتل شخصين من الجانبين وإصابة 5آخرين كحصيلة اولية.