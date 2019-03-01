لماذا توجهت مدمرة وسفن حربية إيرانية إلى سلطنة عمان

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أفادت وكالة إيرانية، أن المجموعة التعليمية - العملياتية 60 التابعة للقوات البحرية للجيش الإيراني، التي تضم مدمرة "بايندر" وسفينة "لاوان" وسفينة "بوشهر"، رست في ميناء السطان قابوس في مسقط، يوم الأحد.
وبحسب وكالة "تسنيم" في مراسم أقيمت على متن سفينة "لاوان" بحضور سفراء وملحقيات عسكرية لدول أجنبية في مسقط، قال السفير الإيراني حجة الإسلام نوري شاهرودي، إن علاقات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان تتمتع بأهمية خاصة ثقافيا ودينيا وجغرافيا وتاريخيا.
وأضاف أن هذه العلاقات يتم متابعتها في المجال الدفاعي من خلال إيجاد لجنة عسكرية مشتركة، ومن خلال تبادل الوفود العسكرية أيضا.
وبقيت المجموعة البحرية الإيرانية في مسقط حتى اليوم الثلاثاء، حيث التقى طاقمها خلال هذه المدة بالمسؤولين العسكريين العمانيين وشاركوا في مسابقات رياضية عسكرية أيضا، وفقا للوكالة