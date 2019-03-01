مدفعية الجيش تدك تجمعا حوثيا في «تعـز» وتكبد المليشيا قتلى

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قصفت مدفعية الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، غربي محافظة تعز.

واستهدف القصف حسب موقع الجيش الوطني "سبتمبر نت"تجمعات المليشيا الانقلابية في التبة "السودا"ء شرق جبل "المنعم" في جبهة الضباب.

وأسفر القصف عن مصرع سبعة من عناصر المليشيا الحوثية، وجرح أخرين.