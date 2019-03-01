تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء

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أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، الثلاثاء 12 مارس/آذار 2019م:
الدولار الامريكي
بيع 595
شراء 590
الريال السعودي
بيع 157
شراء 156
أسعار الذهب بالريال اليمني:
الجنيه الذهب 170,000
جرام ذهب عيار 21 بـ 22,600
جرام ذهب عيار 18 بـ 18,500