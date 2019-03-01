عملية سرية يجريها هاتفك دون علمك! وزير النفط السعودي يحضر زفاف ابن أغنى أثرياء آسيا – صور قطر تؤكد: مونديال 2022 في «دوحة العرب» طفلة حبيسة المنزل تهز المجتمع الروسي إخوان الجزائر يخرجون عن صمتهم ويعلنون موقفهم من قرارات بوتفليقة تغريدة صبي تنقذ محل والده من الإفلاس هكذا سخرت أكاديمية إماراتية من صحيح البخاري كاراكاس تمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد البنك الدولي: 900 مليار دولار تكلفة الحروب في الدول العربية هذا ما ينوي رئيس أركان الجيش الجزائري فعله
قالت وكالة بلومبرغ ان وزير النفط السعودي خالد الفالح يقوم بثاني زيارة خلال أقل من ثلاثة أسابيع لحضور زفاف أكاش أمباني ابن موكيش أمباني أحد أغنى أقطاب النفط والاتصالات في الهند، الذي عقد زفافه أمس على شلوكة ميهتا ابنة منى ميهتا وراسل مهيتا في العاصمة الهندية أمس.
وحضر الزفاف كبار الشخصيات العالمية التي شملت رؤوساء تنفيذيين لكبرى الشركات مثل بنك أوف أميريكا وغوغل وغيرهما
يذكر أن موكيش أمباني المولود في اليمن هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكتل الهندي، وصاحب الشركة الرئيسية لتكتل مجموعة ريليانس الهندية للمواد والطاقة، التي تعد أكبر شركة هندية من حيث قيمتها السوقية وثاني أكبر شركة هندية من حيث الأرباح.