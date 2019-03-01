قطر تؤكد: مونديال 2022 في «دوحة العرب»

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، «لكل الأصوات الحاقدة .. مونديال العرب في دوحة العرب… الوعد 2022».

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر» مرفقة مع صورة لشقيقه الأمير تميم بن حمد مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

كما أرفق آل ثاني تغريدته، الأحد، بوسم «#الوعد_2022»، في إشارة إلى استقبال قطر بطولة كأس العالم في هذا العام.

وتأتي هذه التغريدة بعد اتهامات بدفع قطر «رشاوى» للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، من أجل الفوز باستضافة مونديال 2022.

وكان ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022، قال في تصريحات سابقة إن «مشاركة سلطنة عمان والكويت في تنظيم المونديال أمر قيد الدراسة ولا يوجد قرار نهائي حتى الآن».

فيما قال رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، محمد خلفان الرميثي، إن كرة القدم «يمكن أن تساعد» في رأب الصدع بين قطر المستضيفة لمونديال 2022 وجيرانها الخليجيين.