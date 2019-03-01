تغريدة صبي تنقذ محل والده من الإفلاس

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 600

تسببت تغريدة قصيرة من صبي أمريكي، على موقع "تويتر"، في إنقاذ محل والده من الإفلاس.

كتب الصبي تغريدة قصيرة على "تويتر" يناشد فيها الزبائن أن يأتوا لمساعدة والده الذي فتح محلا لبيع الكعك المحلي "الدونات.

وكتب الصبي في التغريدة "والدي حزين جدا؛ لأنه لا أحد يأتي لمحله لشراء الدونات".

​أثارت التغريدة ردود فعل بسرعة مذهلة، وتدفق الزبائن على المطعم في مدينة ميسوري بولاية تكساس، وتم بيع جميع قطع الدونات.

​ونشر الصبي باي في اليوم التالي، تغريدة جديدة قال فيها "أريد أن أخبر الجميع بأن والدي باع كل ما لديه من قطع الدونات والكعكات الأخرى… أنتم أناس رائعون وأقدم شكري وامتناني لكل شخص جاء وقدم الدعم لوالدي".

​وأثارت التغريدة الجديدة نفس رد الفعل الذي حققته الأولى، إذ أرسل مديرها في المدينة موظفيه لشراء جميع قطع الدونات من المحل، أمس الإثنين.