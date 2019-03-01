هكذا سخرت أكاديمية إماراتية من صحيح البخاري

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شنت الأكاديمية الإماراتية "موزة غباش"، هجوما حادا على "صحيح البخاري"، واصفة إياه بالكتاب "المتخلف".
اللافت أن الإساءة لـ"البخاري" كانت بحضور وزير التسامح الإماراتي "نهيان بن مبارك آل نهيان".
وقالت "غباش"، رئيسة رواق "عوشة بنت حسين" الثقافي، في كلمة لها خلال تكريمها في المؤتمر الثاني للمرأة الإماراتية: إن "البعد الاجتماعي العربي لا يزال متخلفاً لإيمانه بما يسمى كتاب البخاري".
وزعمت "غباش" أن كتاب "البخاري" يقيد حرية الإنسان منذ 1400 سنة.
وجاء هذا الهجوم الجديد على صحيح "البخاري" بعد أيام من هجوم مماثل عليه من قبل الداعية الإماراتي المثير للجدل "وسيم يوسف"، الذي قال إنه "لا يؤمن بالبخاري ولا السنة النبوية بشكل مطلق"، مشيراً إلى أن إيمانه فقط يقوم على القرآن الكريم.
وصحيح "البخاري" هو أحد كتب ومؤلفات الإمام "البخاري"، ويطلق عليه "الجامع الصحيح"، لكونه المسند الصحيح الذي يجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه.