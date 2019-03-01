كاراكاس تمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 304

أعلن وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، اليوم الثلاثاء، أن سلطات بلاده أمهلت الدبلوماسيين الأمريكيين 3 أيام لمغادرة أراضي فنزويلا.

وغرد أرياسا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا "الموظفون الدبلوماسيون الأمريكيون، عليهم مغادرة أراضي فنزويلا في غضون 72 ساعة".

هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستسحب هذا الأسبوع كل من تبقى من موظفيها الدبلوماسيين في فنزويلا، لأن وجودهم هناك يحد من سياسة الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في كانون الثاني/ يناير الماضي إغلاق سفارة بلاده وكل قنصلياتها لدى الولايات المتحدة بعدما قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن التي اعترفت بالمعارض خوان غوايدو رئيسا بالوكالة، في حين سحبت واشنطن بدورها دبلوماسييها "غير الأساسيين" المتواجدين في فنزويلا.

وفي المقابل، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمرا يقضي بأن يغادر موظفوها "غير الأساسيين" البعثات الدبلوماسية التابعة لها لدى فنزويلا، دون تحديد عدد الدبلوماسيين الذين سيبقون هناك، مؤكدة أن هذه التعليمات صدرت عن الوزارة لصعوبة تحقيق الأمن الكامل لما يقارب 150 أميركيا يعملون في البعثات الدبلوماسية الأمريكية لدى فنزويلا، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك ستبقى السفارة الأمريكية في العاصمة كراكاس مفتوحة.