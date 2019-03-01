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الحكومة تقوم بتحرك متأخر ... لانتزاع أهم مصادر الحوثيين المالية الى عدن

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أعلن وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، المهندس لطفي باشريف، الثلاثاء 12 مارس/آذار 2019م، عن نقل مقر الشركة الدولية للإتصالات (تيليمن) من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وثمن الوزير باشريف خلال ترأسه، اليوم الثلاثاء، إجتماع الجمعية العمومية للشركة، الجهود التي بذلت من قبل وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية لتسهيل إجراءات النقل.

ولفت الوزير الى ان الشركاء الأساسيين في هذا الشركة هي المؤسسة العامة للاتصالات بنسبة 75٪ والهيئة العامة للتوفير البريدي بنسبة 25٪ .

من جانبه، أوضح نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، أن نقل الشركة إلى عدن جاء بإعتبارها مؤسسة سيادية وركيزة أساسية من ركائز أمن الدولة وإقتصاد الوطن.

فيما أعتبر محافظ عدن احمد سالم ربيع، قرار نقل شركة تيليمن الى عدن انجاز وخطوةً حقيقيةً في الاتجاه الصحيح لما لهذا الصرح الحيوي من أهمية تجارية واقتصادية كبيرة في رفد خزينة الدولة.

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