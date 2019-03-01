”الشليلي“ يفاجئ جمهور الفن التشكيلي بـ”رحلة مصمم“ الإمارات ضمن قائمة أوروبية سوداء للأنظمة 5 دول كبرى تصدر بيان صادم لليمنيين تطور عاجل : الحوثيون يستهدفون الفريق الحكومي في الحديدة بالصواريخ 6 وعود التزم بها بوتفليقة للشعب الجزائري وانقذت البلاد من أزمة طاحنة - ماهي؟ الحكومة الشرعية تصدر بيان عاجل ومهم وتحذر من تصعيد اقتصادي خطير حزب الاصلاح ينفجر غضبا ويصدر بيانا ناريا ردا على الزج بإسمه في جرائم اخلاقية مهينة تعرف على 6 شروط وضعها زيدان مقابل عودته الى الريال وماذا قال في أول تصريح كيف نجا وزير عربي من حادثة الطائرة الاثيوبية المنكوبة؟ وشخصيات بارزة لقت حتفها مناشدة عاجلة : إعدام إمراة من حجور قاومت المليشيات وتعرض أسر كاملة للإبادة
فاجأ المهندس والفنان التشكيلي ”إبراهيم الشليلي“ محبي فنون التصاميم التصويرية والتشكيلية بكتابه الجديد ”رحلة مصمم“.
وسيقدد الكتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، بحسب ”الشليلي“ الذي أكد أن الكتاب ”متخصص ويحكي خبرات مصمم لأكثر من عشرين عاماً“.
وبين الشليلي ان الكتاب يقدم ”محتوى إثرائي“ ويوضح الأسىس اللازمة للمصمم، وأساليب كسب العملاء بمهنية واحتراف.
كما يسرد الكتاب مراحل التصميم وأنماطه، ويوضح للمصمم كيف يستطيع حشد التأثير لنفسه ولأعماله؟