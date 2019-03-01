”الشليلي“ يفاجئ جمهور الفن التشكيلي بـ”رحلة مصمم“

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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فاجأ المهندس والفنان التشكيلي ”إبراهيم الشليلي“ محبي فنون التصاميم التصويرية والتشكيلية بكتابه الجديد ”رحلة مصمم“.

وسيقدد الكتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019م، بحسب ”الشليلي“ الذي أكد أن الكتاب ”متخصص ويحكي خبرات مصمم لأكثر من عشرين عاماً“.

وبين الشليلي ان الكتاب يقدم ”محتوى إثرائي“ ويوضح الأسىس اللازمة للمصمم، وأساليب كسب العملاء بمهنية واحتراف.

كما يسرد الكتاب مراحل التصميم وأنماطه، ويوضح للمصمم كيف يستطيع حشد التأثير لنفسه ولأعماله؟