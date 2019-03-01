تطور عاجل : الحوثيون يستهدفون الفريق الحكومي في الحديدة بالصواريخ

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية اليوم الثلاثاء، فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق واعادة الانتشار الخاصة بتنفيذ اتفاق ستوكهولم المتعلق بالحديدة (غربي البلاد).

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر في الفريق الحكومي قوله: "ان مليشيا الحوثي استهدفت الفريق الحكومي بصواريخ كاتيوشا أثناء اجتماع اللجنة بالقادة الميدانين في الحديدة لغرض الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأممي الخاص الى اليمن مارتن غريفيث والحكومة الشرعية.

ولم يشر المصدر الى وقوع خسائر بشرية او اضرار جراء الاستهداف.

ولفت الى الجهود الحثيثة للميليشيا لإفشال أي جهود إيجابية يقدمها الفريق الحكومي لإنقاذ اتفاق السويد بشان الحديدة واستهداف الفريق اليوم بصواريخ الكاتيوشا ليست الاولى وقد لا تكون الأخيرة.