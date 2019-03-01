الحكومة الشرعية تصدر بيان عاجل ومهم وتحذر من تصعيد اقتصادي خطير

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

عدد القراءات 1049

اكدت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية اليوم الثلاثاء، ان الحوثيين يخلقون أزمة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها و التسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية و الاستعطاف الدولي ، بالتزامن مع جرعة سعرية جديدة فرضتها المليشيات في اسعار المشتقات النفطية.

واعتبرت اللجنة ذلك تصعيد اقتصادي وأنساني واستغلال تجاري خطير، ومحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم ٧٥ الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن.

وحملت اللجنة الاقتصادية في بيان لها، الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات أو ارتفاع أسعارها.

وأكدت ان كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة و تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة و تغطية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية من العام الجاري ٢٠١٩ تبلغ حوالي ٣٩٦ الف طن، وتمثل ما يزيد عن ٥٣% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة.

وأوضح البيان ان هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو ٢٠١٩ وبالتالي فان حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنساني بهدف المزايدة السياسية و تعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات.

وأشار إلى ان ما تقوم به اللجنة الاقتصادية بدعم من التحالف العربي عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا من تطبيق لآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية ما هو إلا عمل مهني بحت يهدف الى تعزيز العملة الوطنية ومنع انهيارها وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي الملتزم بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب و غسيل الأموال و إيقاف التجارة الغير قانونية المشتقات النفطية.

وأكدت اللجنة الاقتصادية في ختام بيانها، عدم وجود أي طلبات مقدمة حاليا إلى المكتب الفني للجنة لإدخال أي شحنات و لم يتم منحها الموافقة اللازمة بعد استيفاء جميع الشروط و الوثائق التي تثبت قانونيتها.

وامس أقرت مليشيات الحوثي الانقلابية ، جرعة جديدة في اسعار المشتقات النفطية ،في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر خاصة في شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء لـ«مأرب برس»بأن المليشيات أقرت رفع أسعار البترول والديزل، إبتداءً من صباح اليوم الثلاثاء.

فيما يلي الأسعار الجديدة:

البنزين اللتر 365 ريال

الدبة البنزين سعة 20 لتر 7300 ريال

الديزل اللتر 430 ريال

الدبة البنزين سعة 20 لتر 8600 ريال