تعرف على 6 شروط وضعها زيدان مقابل عودته الى الريال وماذا قال في أول تصريح

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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تدوالت صحف اسبانية ما قالت انها شروط وضعها زين الدين زيدان مقابل موافقته على العودة لتدريب ريال مديد بعد 8 أشهر من رحيله عن النادي.

‏وتضمت شروط زيدان للعودة الى الريال ستة نقاط بحسب صحيفة ماركا وهي :

1) السيطرة الكاملة على الفريق

2) بيع اللاعبين الذي لا يرديهم

3) مارسيلو و ايسكو ليسوا للبيع

4) عدم شراء نيمار

5) عدم عودة خاميس

6) محاولة التعاقد مع مبابي

ويوم امس جرى تقديم زيدان مدربا من جديد للريال خلال مؤتمر صحفي تحدث فيها المدرب ورئيس النادي كما تم اقالة الارجنتيني سولاري بعد نتائج مخيبة لجماهير الملكي.

فيما يلي ابرز ما قاله زيدان في المؤتمر الصحفي، بحسب رصد خاص لموقع مأرب برس:

زيدان : أنا سعيد جدأ بالعودة إلى منزلي ، أريد أن أعمل وأضع النادي في المكان الصحيح

زيدان: أتخذت قرار العودة لأن بيريز اتصل بي ، أحب بيريز والنادي كثيراً

‏زين الدين زيدان : اريد ان أبدأ بالعمل وان أعيد الفريق إلى مكانه الصحيح سريعاً.

‏زين الدين زيدان : لم ابتعد كثيراً لأنني أعيش هنا ، أنا سعيد للعودة إلى العمل في ريال مدريد .

‏زين الدين زيدان : أنا سعيد جداً للعمل مع هذا الفريق الرائع مرة أخرى.

‏زين الدين زيدان : لقد غادرت لأني احتجت إلى ذلك واللاعبين أيضاً بعد تحقيق كل شيء ، الان عدت لأن الرئيس تحدث معي ، احب بيريز ريال مدريد كثيراً. أنا هنا الان.

‏زين الدين زيدان : أنا أعشق ريال مدريد .

‏زين الدين زيدان : بعد 8 اشهر اشعر الان بأني بحالة جيدة للعودة.

‏زين الدين زيدان : سنقوم بتغييرات للموسم القادم ولكن لن نتحدث عن هذه الأمور الان ، سنتحدث مع النادي والرئيس لاحقاً .

زيدان : سنقوم بتغيير الأمور في العام المقبل .. الآن لدينا 11 مباراة متبقية ونريد إنهاء الموسم بشكل جيد