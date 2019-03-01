الملك سلمان يرفه أطفال اليمن ومأرب التاريخية مقصد رحلتهم - شاهد

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- مأرب

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نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الاثنين، رحلة ترفيهية لأطفال معاد تأهيلهم بعد ان جندهم الحوثي قسرا.

ونظمت الرحلة في الأماكن السياحية والتاريخية في محافظة مأرب.

وشملت معبد أوام وعرش بلقيس اللذين يعود تاريخهما إلى 8 آلاف عام قبل الميلاد، إضافة إلى سدي مأرب القديم والحديث وبعض المزارع في وادي عبيدة.

وتهدف الرحلة إلى تعريف الأطفال على الآثار والأماكن السياحية في محافظة مأرب، إضافة إلى قضائهم وقتاً يساعدهم على التخفيف من الصدمات التي تأثروا بها خلال فترات تجنيدهم القسري.