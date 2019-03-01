قيادات عسكرية تخرج عن صمتها وتطالب بتوفير متطلبات حسم المعارك

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أكدت مصادر مطلعة أن وزير الدفاع الفريق/ محمد المقدشي، بات يواجه ضغوطاً متزايدة من قبل قادة المناطق والأركانات وقادة الوحدات العسكرية لتوفير كافة متطلبات حسم المعركة وأن على الحكومة أن تتحمل مسئوليتها باعتبار أنها هي المنوط بها توفير كل شيء.
وبحسب ما نقلته صحفية أخبار اليوم عن المصادر فان قادة الوحدات العسكرية، طلبوا من وزير الدفاع أن يبلغ التحالف العربي والعمليات المشتركة أن يكون التعامل مع مكتب القائد الأعلى ونائبه ووزارة الدفاع ورئاسة الأركان، رافضين التعامل المباشر الذي يتم حالياً لما له آثار سلبية كبيرة على سير المعارك وعلى تأمين التموينات والمعدات العسكرية لوحدات الجيش الوطني.