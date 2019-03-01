مصرع 3 علماء عرب بحادث الطائرة الإثيوبية

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أعلن مجلس الوزراء المصري، الإثنين، وجود 3 علماء مصريين ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة.
وقالت وزارة الزراعة المصرية إن العلماء هم "أشرف تركي رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، ودعاء عاطف عبد السلام وعبدالحميد فراج مجلي نوفل الباحثين بمركز بحوث الصحراء".
وأوضحت الوزارة أنهم كانوا متوجهين في مهمة علمية عن التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني والنباتي في العاصمة الكينية نيروبي، وفقا لصحف مصرية.
وصباح الإثنين، أعلنت الخارجية المصرية أسماء الضحايا المصريين، مشيرة إلى أن ضحاياها الستة، 3 سيدات و3 رجال.
وأعلنت، الأحد، الخطوط الجوية الإثيوبية مصرع جميع ركاب طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تحطمت بعد دقائق على إقلاعها من العاصمة أديس أبابا نحو العاصمة الكينية نيروبي، وهم 149 راكبا، و8 من أفراد الطاقم.
ولم يتضح سبب سقوط الطائرة، غير أن شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت الإثنين، في بيان عن تعليق استخدام أسطولها من طائرات "بوينغ 737 ماكس 8" حتى إشعار، بعد يوم من تحطم طائرة من نفس الطراز، كإجراء احترازي.