شركة قطرية تبرم صفقة ضخمة في دولة أفريقية

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أعلنت شركة قطر للبترول، اليوم استحواذها على حصة في منطقة استكشاف في موزامبيق.
ووقعت الشركة اتفاقية مع شركة "إيني" الإيطالية تستحوذ بموجبها على 25,5 في المئة من امتياز الاستكشاف في المنطقة التي تحمل اسم كودي هو (A5A) في حوض أنغوشي البحري في جمهورية موزامبيق، بحسب الموقع الرسمي للشركة.
وذكر الموقع أن الاتفاق المبرم بين قطر للبترول المملوكة للدولة وشركة إيني الإيطالية، يحتاج موافقة حكومة موزامبيق، مشيرا إلى أن الموافقة تسمح لشركة إيني بالحصول على حصة تبلغ 34 في المئة، وقطر للبترول و"ساسول" على نسبة 25.5 في المئة، لكل منهما، في حين تحصل الشركة الوطنية للهيدروكربونات في موزامبيق على نسبة 15 في المئة.
وأشار الموقع إلى قول سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لـ"قطر للبترول": "امتلاك محفظة استثمارية كبيرة ومتنوعة هدفها الرئيسي طويل الأمد".
وتبلغ مساحة المنطقة التي حصلت قطر على حق المشاركة في استكشاف ثرواتها حوالي 5133 كيلومترا مربعا وتقع في مياه يتراوح عمقها بين 300 و1800 متر.