استعدادات مكثفة لإستئناف رحلات الطيران بإحدى مطارات الشرعية الهامـة التي تعرّضت للتدمير من قبل الحوثيين

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- سبأ

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شدد محافظ شبوة، محمد بن عديو، على ضرورة التسريع بإعادة تأهيل مطار عتق، والتي بلغت المرحلة الأولى من ترميمه نسبة 95 % لاستئناف رحلات الطيران.

جاء ذلك خلال، تفقده، اليوم الإثنين، أعمال تأهيل مطار عتق الدولي؛ تمهيداً لاستئناف رحلات الطيران. مؤكدا أن المطار له أهمية كبيرة في حياة وخدمة المواطنين، والأنشطة الإستثمارية والتجارية في شبوة.

وشدد المحافظ بن عديو، على ضرورة التسريع باستكمال مراحل تأهيله، وإنجاز المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل المطار وترميم منشآته وصيانة معداته، والتي بلغت حوالي 95%.

ووفقا لوكالة سبأ، فإن المرحلة الأولى من الترميم للمطار تشمل إعادة تأهيل صالة المسافرين، ومبنى الأرصاد، وتنظيف مدرج المطار، بتكلفة 25 مليون ريال بتمويل من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

وقدم مدير عام مطار عتق سالم لملس، شرحاً حول أعمال تأهيل المطار، منوهاً أنه سيتم خلال المرحلة الثانية من المشروع القيام بتأثيث وتجهيز إدارة المطار، وصالة المسافرين ومبنى الأرصاد، وستتبعها في المرحلة الثالثة القيام بصيانة معدات الإطفاء التابعة للمطار.

كما زار المحافظ بن عديو، القاعدة الجوية في المطار، واستمع من قائدها العميد عبدالله البرمة، إلى شرح عن وضع القاعدة، وأبرز احتياجها من أعمال الصيانة والترميم لمنشآتها المختلفة.

ووجه محافظ شبوة، بتشكيل لجنة من المختصين للإشراف على عملية بيع معدات الخردة الموجودة في القاعدة بالمزاد العلني، وتسخير عائداتها المالية لصالح عملية ترميم وصيانة منشآت ومعدات القاعدة الجوية، والمطار، وتوفير ما يحتاجانه من تجهيزات عملية ضرورية وملحة.

جدير بالذكر أن مطار عتق تعرض للتدمير بعد سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة، مطلع 2015، قبل أن يتم تحرير المحافظة كاملة من المليشيا، والبدء بمرحلة إعادة الإعمار، خصوصا في الفترة الأخيرة التي شهدت استقرارا كبيرا مع تعيين بن عديو محافظا للمحافظة.