أردني يفاجئ عروسته بمشهد فريد من نوعه في المملكة - شاهد

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أقدم عريس أردني على زفاف عروسه بواسطة طائرة هليكوبتر، في مشهد فريد من نوعه في المملكة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل، السبت، صورا وفيديو للشاب الذي قرر أن يفاجئ حبيبته من خلال نقلها من بيته الكائن في مدينة السلط، إلى صالة حفل الزفاف الكائنة في المدينة ذاتها بالهليكوبتر.