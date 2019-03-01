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عاجـل.. مليشيات الحوثي تصدم المواطنين في مناطق سيطرتها بجـرعة قاتلة في المشتقات النفطية

الثلاثاء 12 مارس - آذار 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص
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أقرت مليشيات الحوثي الانقلابية ، قبل قليل جرعة جديدة في اسعار المشتقات النفطية ،في مناطق سيطرتها.

 

وذكرت مصادر خاصة في شركة النفط الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء لـ«مأرب برس»بأن المليشيات أقرت رفع أسعار البترول والديزل، إبتداءً من صباح غدا الثلاثاء. 

فيما يلي الأسعار الجديدة:

 

البنزين اللتر 365 ريال ، الدبة البنزين سعة 20 لتر 7300 ريال 

 

الديزل اللتر 430 ريال ، الدبة البنزين سعة 20 لتر

8600 ريال

 
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