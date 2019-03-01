بمشاركة 4 ألوية عسكرية ..الجيش يُفاجئ المليشيات بعملية عسكرية غير مسبوقة بـ«صعـدة» وقائد عسكري رفيع يتحدث عن تفاصيل وهدف العملية

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أطلق الجيش الوطني ،اليوم الاثنين 11 مارس 2019 م عملية تمشيط واسعة شاركت فيها ألوية الجيش الوطني في محور "علب" اللواء ٦٣ مشاة جبلي واللواء التاسع مشاة جبلي ولواء "أمن صعده" ولواء "الحزم" بمساندة من مدفعية وطيران التحالف لتصفية جيوب المليشيا الحوثية بين مديرية باقم ومديرية مجز بمحافظة صعدة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"عن قائد اللواء العاشر خاصة العميد الركن عبده البرح قولة "أن الجيش الوطني صار على مشارف مديرية مجز ويقوم في هذه الأثناء بإطلاق عملية تمشيط واسعة للجيوب الفاصلة بين مديريات باقم ومجز".
وأضاف البرح "أن العمليات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى من الحوثيين والقبض على أسيرين واستعادة الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتدمير عربات نقل جنود ومداهمة مخازن عبوات ناسفة والغام كانت المليشيا الحوثي تخزنها وقطع خطوط الإمداد الجنوبية لمثلث باقم".