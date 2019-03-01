عاجل: استشهاد قائد مقاومة حجور وشقيقه و2 مشائخ آخرين.. أسماء

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أكدت مصادر محلية، مساء الاثنين 11 مارس/آذار، لـ”مأرب برس“، استشهاد قائد مقاومة حجور الشيخ علي فلات، وشقيقه حزام فلات.
وقالت المصادر ان الشيخ علي فلات قائد مقاومة حجور ورئيس حزب الاصلاح بمديرية كشر، استشهد مساء اليوم الاثنين، اثناء اقتحام مليشيا الحوثي لقرى بني سعيد، اخر معاقل قبائل حجور .
واكدت المصادر إستشهاد القيادي في حزب الاصلاح الشيخ محمد الهادي أبو حمزه، ورئيس مؤتمر كشر الشيخ محمد حمود العمري.