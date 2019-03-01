دولة كبرى تعلن رسمياً استعدادها للمشاركة في إعادة إعمار اليمن

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أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كانغ يونغ اليوم الإثنين 11 مارس 2019 م استعداد بلاده المشاركة في إعادة إعمار اليمن، والدفع بتطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس الحكومة معين عبدالملك والذي بحث معه مجالات التعاون بين البلدين وآليات تعزيزها وتطويرها، إضافة الى مستجدات الأوضاع في اليمن على ضوء تعمد مليشيا الحوثي الانقلابية عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن انسحابها من مدينة وموانئ الحديدة، واتفاق تبادل الأسرى والمختطفين.
وأشاد رئيس الوزراء بموقف الصين، والجهد الذي تقوم به على المستوى الثنائي أو عبر الأطر الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومجلس الأمن، لتنفيذ اتفاق السويد، ومرجعيات الحل السلمي في أسرع وقت ممكن.
و أعرب عن تطلع اليمن الى ان تلعب القيادة الصينية دورا مؤثرا في الضغط على إيران للكف عن مشروعها التدميري في اليمن، ووقف تدخلها السافر في الشؤون الداخلية ودعم مليشيات متمردة على الإرادة الشعبية وقرارات الشرعية الدولية.