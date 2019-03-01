ضربة موجعة لـ«عبد الملك الحوثي».. مصرع أحد القيادات الحوثية البارزة والمتورطة في قيادة «المؤامرة الكبرى» ضد اللواء «حميد القشيبي» وإسقاط عمران بيد الحوثيين -صورة

الإثنين 11 مارس - آذار 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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لقى أحد القيادات الميدانية الحوثية البارزة والمتورطة في قيادة «المؤامرة الكبرى» ضد اللواء «حميد القشيبي»وإسقاط عمران بيد الحوثيين يوم امس الاحد 10 مارس 2019 م مصرعه خلال مواجهات مع قبائل حجور بمحافظة حجة.

وذكرت مصادر محلية في محافظة عمران لـ«مأرب برس» بأن ما يسمى مدير أمن مديرية ريده بمحافظة عمران والمعيّن من قبل الميليشيا المقدم ماجد محمد محسن الجيش والذي يُكنى ابو "علي" قد لقى مصرعه بنيران رجال القبائل بمديرية حجور.

وأوضحت المصادر بأن جثة الصريع الحوثي قد وصلت اليوم الإثنين الى مستشفى عمران العام .. مشيرة الى ان هناك ترتيبات خاصة تجري استعدادا لدفن الصريع الحوثي يوم غدا في مراسيم استثنائية .

يشار الى ان القيادي الحوثي " ماجد الجيش " أحد القيادات الحوثية الميدانية البارزة الذي كان لها دور كبير في التخطيط والتنفيذ باعدام قائد اللواء 310 في محافظة عمران الشهيد اللواء حميد القشيبي في عام 2014 م