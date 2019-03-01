عايرته بعدم الرجولة.. فذبح عروسه بعد 10 أيام زواج دولة تجبر الفتيات المسلمات بالزواج بغير المسلمين فيسبوك يمهد لدمج ماسنجر وواتساب تركي وزوجته يختاران أغرب حياة لماذا توجه سعد الحريري إلى السعودية... سعودية تجبر طائرة على العودة بعد أن نسيت رضيعها - فيديو تعميم عاجل من مكتب الصناعة والتجارة بمأرب إلى التجار ورجال الاعمال سلطنة عمان تعلن رسميا عن التوصل لاتفاق مع مليشيا الحوثي الانقلابية لماذا تخطط شركة أرامكو العملاقة لاقتراض 10 مليار دولار محمد عبده يتجاوز موقفا محرجا على المسرح بطريقة ذكية – فيديو
رغم مرور 10 أيام فقط على زواجهما، إلا أن عريسًا مصريًا أقدم على ذبح زوجته دون رحمة؛ بعد أن عايرته بعدم رجولته وضعفه الجنسي، بمحافظة المنوفية شمال البلاد. . . كيف ترى تصرفه.. هل ستفعل نفس ما فعله لو عايرتك زوجتك بعدم الرجولة؟
وبحسب بيان أمني صادر عن الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الأحد، فإن ”زوجًا مصريًا يعمل بتجارة الملابس، ذبح زوجته بعد 10 أيام من زواجهما، بقرية عرب أبو ذكرى، التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية؛ بعد معايرته بعدم رجولته“.
وأوضح البيان، أن ”الزوج ذبح زوجته الجديدة، التي تزوجها بعد وفاة زوجته الأولى، عقب معايرته بعدم رجولته؛ ما دفعه للإقدام على تلك الجريمة الشنعاء“، بحسب اعترافاته.
وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بقيام ”ف.ا.م“ 48 عامًا، تاجر ملابس، بذبح زوجته ”ل.ح“ 22 عامًا، وذلك بعد 10 أيام من زواجهما.
وأكد المتهم أن زوجته الجديدة عايرته بعدم رجولته؛ فانهال عليها بسكين، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
وحررت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية محضرًا بالواقعة، وأحالته للنيابة العامة، التي تولت التحقيقات.