سعودية تجبر طائرة على العودة بعد أن نسيت رضيعها - فيديو

الإثنين 11 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 471

اضطرت إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية للعودة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة، بعد الإقلاع مباشرة، لسبب غريب جدا.

إحدى الراكبات السعوديات نسيت رضيعها في المطار وصعدت إلى الطائرة التي أقلعت، لكنها اضطرت للهبوط مجددا بعد تلك المفاجأة الغريبة.

ووثق مقطع فیديو متداول محادثة بین قائد الطائرة وبرج المراقبة بالمطار، يطلب خلالھا قائد الطائرة التحضیر لعودة الرحلة مرة أخرى، لإحضار رضیع نسیته أمه في المطار.