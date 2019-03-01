تعميم عاجل من مكتب الصناعة والتجارة بمأرب إلى التجار ورجال الاعمال

الإثنين 11 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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أهاب مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب بتجار الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والصيدليات ومخازن الأدوية ؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فصل الصيف وسرعة القيام بالتكييف والتبريد وصيانة محلاتهم.

وقال المكتب في تعميم حصل مأرب برس على نسخة منه" إن المحافظة قادمة على فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجة الحرارة إلى مستويات عالية ؛ الأمر الذي يحتم على بائعي المواد الاستهلاكية والأدوية سرعة تركيب وصيانة أجهزة التكييف والتبريد.

ودعا المكتب التجار إلى تركيب نظام الطاقة البديلة للتيار الكهربائي في حال الانقطاع ؛ لكي تستمر أجهزة التكييف والتبريد في العمل بشكل متواصل حفاظاً على المواد الغذائية والسلعية والأدوية المخزنة.

وأكد مكتب الصناعة والتجارة ضرورة الالتزام بما ورد في التعميم. مشيراً إلى أن لجان التفتيش الميداني ستواصل النزول الميداني للتأكد من مدى الالتزام ، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

إلى ذلك أكد نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة ياسر الحاشدي أن هذا التعميم يأتي استناداً لقانون التجارة الداخلية ؛ رقم (5) لسنة 2005م ، ولائحته التنفيذية رقم (168) 2009م ، وقانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2010م.