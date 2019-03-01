محمد عبده يتجاوز موقفا محرجا على المسرح بطريقة ذكية – فيديو

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو للمطرب السعودي "محمد عبده" خلال أحدث حفلاته في السعودية.
وظهر "عبده" في المقطع وهو يغني أغنية جديدة له ويقرأ كلماتها التي كانت مكتوبة على ورقة أمامه.
ولكن يبدو أنه لم يستطع قراءتها فأدخل على الأغنية عبارة "ما أقدر أقرأ.. آه آها" بنفس اللحن الذي يغني به المقطع في الأغنية.
وقد انهالت التعليقات من جمهور ومحبي المطرب السعودي "محمد عبده"، مبدين إعجابهم به وبسرعة بديهته، مؤكدين أنه مهما أخطأ فهو محبوب من الجميع.
ومن بين التعليقات التي تم تداولها على "تويتر" تعقيبا على الموقف الطريف:
و"محمد عبده" هو مغنٍ سعودي ولد في محافظة الدرب في منطقة جازان جنوب المملكة، ويعتبر من أشهر المطربين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث، ومعروف بلقب "فنان العرب" ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.