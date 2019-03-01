جيش الاحتلال الإسرائيلي يناشد الفنانة هيفاء وهبي

الإثنين 11 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي رسالة إلى المغنية اللبنانية "هيفاء وهبي"، سخر فيها من موقفها من "حزب الله" وأمينه العام، "حسن نصرالله".

وخاطب المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال "أفيخاي أدرعي"، عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، المغنية اللبنانية بمناسبة عيد ميلادها الـ43، الموافق 10 مارس/أذار: "مبروك هيفا وهبي كل عام وأنت بألف خير. أنت معروفة بدعمك ل‍حزب الله، بس طبعا لنصرالله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك".

وقال "أدرعي": "بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك أنت تتبرعيلو يا هيفا؟".

وقد تعرضت "هيفاء وهبي" لشائعات نشرتها وسائل إعلام منذ عام 2013 تتضمن أنها تزوجت من الأمين العام لـ"حزب الله" عندما كانت مراهقة، لكنها نفت قطعيا هذه التقارير واصفة إياها بالشائعات، فيما أشارت إلى أنها تعتبر "نصرالله" شخصا "محترما وحكيما".

وقالت المغنية اللبنانية آنذاك إن "نصرالله" شخص خفق قلبها له عندما رأته "لكن ليس كحبيب أو زوج".

والجمعة الماضي، دعا "نصرالله" في خطاب ألقاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس "هيئة دعم المقاومة"، أنصاره إلى التبرع بالمال لصالح الهيئة.

وقال خلال الحفل: "بدأنا معركة مكافحة الفساد عبر فتح ملفين وهناك ملفات أخرى مقبلة، ولبنان أمام مفصل وجودي، ويجب العمل لتجنيب توجه لبنان نحو الإفلاس والانهيار المالي والاقتصادي".