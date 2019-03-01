ضباط عمليات ”الارتباط“ يلتقون غدا بـ”لوليسغارد“

الإثنين 11 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قالت مصادر مطلعة، الاثنين 11 مارس/آذار 2019م، إن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمحافظة الحديدة (غربي اليمن) الجنرال مايكل لوليسغارد سيستأنف الثلاثاء لقاءاته مع لجنة ضباط عمليات الارتباط.

ونقلت ”الشرق الأوسط“ عن المصادر قولها إن ”اللقاءات ستعقد في مدينة الحديدة بهدف وضع آلية تنفيذ إعادة الانتشار بموجب اتفاق السويد، ومتابعة كيفية المراقبة والانسحاب من الموانئ“.

وأبرم طرفا الصراع في اليمن، الحكومة "الشرعية" وجماعة الحوثيين، خلال ديسمبر الماضي اتفاقاً في ختام مشاورات بينهما احتضنتها السويد.

ويقضي الاتفاق بوقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة انتشار قوات الطرفين إلى خارج المدينة وموانئها الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.