الإعلان عن مقتل 500 امرأة يمنية

الإثنين 11 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتورة/ ابتهاج الكمال" إن ميليشيا الحوثي- منذ انقلابها في 21سبتمبر 2014- تسببت في مقتل 500 امرأة، وإصابة 1950 بإصابات متنوعة، منها3230 حالة نفسية، و11 حالة تعذيب، و حالة إخفاء قسري".

وأوضحت في تصريحها لوكالة الأنباء اليمنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن أكثر من 3 ملايين و250 ألف امرأة في سن الإنجاب تتراوح أعمارهن ما بين 19 – 49 عاماً، معرضات لنوع محدد من الأمراض، نتيجة عدم تلقيهن الدعم الطبي والرعاية الصحية المتكاملة، بسبب القيود المفروضة على عمل المنظمات الأممية والدولية في مناطق سيطرة المليشيا، منهن 750 ألف امرأة نازحة، وأكثر من 14 ألف امرأة معرضة لحدوث مضاعفات كبيرة أثناء الولادة.

وتجاوزت حالات العنف والانتهاك التي تعرضت لها المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين، خلال 2018م فقط، أكثر من 120 حالة قتل، و115 إصابة منهن 13 إصابة مباشرة بالألغام ، بحسب الدكتورة/ الكمال، التي أشارت إلى أن الميليشيا- أيضاً- اعتقلت 18 امرأة وطالبة من جامعة صنعاء واقتادتهن إلى جهة مجهولة بتاريخ 6 أكتوبر 2018 م عقب خروجهن بمظاهرات تنديداً بسياسات المليشيا التجويعية على سكان تلك المحافظات، فيما تعرضت 3 نساء للضرب والاعتداء، ما أدى إلى إصابتهن بجروح بالغة بتاريخ 6 أكتوبر 2018م.

وأشارت الدكتورة الكمال إلى قيام الميليشيا بتأسيس خلايا نسائية مسلحة تحت اسم (الزينبيات) وأعطت هذه الخلايا مسؤولية اعتقال وتعذيب النساء ومداهمة المنازل، ونفذت عمليات اختطاف واعتقال لأعداد كبيرة من النساء في صنعاء خلال أوقات متفاوتة من العام الحالي، وقامت بتعذيبهن في سجون خاصة أعدت لهذه المهمة.

وناشدت الكمال- في تصريحها- كل ضمير حي في العالم بالوقوف، إلى جانب الشعب اليمني للخروج من هذه الحرب والعمل على إنهاء الانقلاب وإحلال السلام في البلاد من خلال إنهاء الإنقلاب.

كما ناشدت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الراعي لمبادرات السلام في اليمن بضرورة اتخاذ موقف واضح وقوي إزاء هذه المليشيا الإجرامية التي عاثت في الأرض فساداً وقتلاً وتنكيلاً بالمرأة اليمنية خاصة وباليمنيين عامة.

وأشادت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل، بصمود المرأة اليمنية في مواجهة الظلم وآلة القتل وجرائم الاختطاف والإذلال وتحملها ويلات الواقع المرير الناتج عن انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية.

وقالت "إن المرأة اليمنية- برغم الظروف الصعبة التي نعيشها- تحتفل باليوم العالمي مع سائر نساء العالم رغم ما آلت إليه أوضاعها في المناطق الواقعة تحت قبضة المليشيا بسبب الإذلال الممنهج واقتيادهن للسجون باطلاً ".

وأضافت "كان حري بنا أن نحتفل بإنجازات تحققها المرأة اليمنية في شتى المجالات، لكن الانقلاب الحوثي على الدولة صادر علينا كل ذلك في مناطق سيطرته، وما احتفالنا اليوم إلا عرض وتذكير بجرائم الانقلاب وانعكاساتها على المرأة اليمنية التي صارت اليوم مسلوبة الحقوق والإرادة والحرية والكرامة، تعيش ممتهنة وذليلة جراء آلة القمع والقتل والتعسف الذي يمارسه الحوثيون بحقهن، وياما في السجون من مظاليم".

ودعت كل المنظمات الدولية والحقوقية وكذا المنظمات المعنية بالمرأة بالوقوف الى جانب المرأة اليمنية والضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ موقف قوي وحازم لإيقاف الجرائم والانتهاكات التي تمارسها المليشيا الحوثية الإرهابية ضد المرأة اليمنية.