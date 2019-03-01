التحالف ينفذ عملية عسكرية غير مسبوقة في ”حجور“ أخرجت ”إيران“ عن صمتها

الإثنين 11 مارس - آذار 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نددت إيران، اليوم الإثنين 11 مارس/آذار 2019م، بقصف طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن، لمنازل قيادات حوثية ”هاشمية“ في منطقة ”طلان“ بمديرية ”كشر“ في محافظة حجة (شمال اليمن).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن "أدعياء حقوق الإنسان لايلتزمون الصمت أمام مجازر السعودية بحق النساء و الأطفال في اليمن فحسب؛ بل إنهم يشاركون في هذه الجرائم من خلال بيع الأسلحة للمعتدين."

ويوم الأحد 10 مارس/آذار، استهدفت طائرات التحالف العربي منازل قيادات حوثية من السلالة الهاشمية في بيت الهادي وبيت الأحدب وبيت زليل بأكثر من 30 غارة اسفرت عن مقتل أكثر من 20 حوثيا بينهم قيادات.

وأعرب قاسمي في تصريح نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن أسفه لما وصفه بـ "صمت المنظمات الدولية و الأوساط المعنية بحقوق الإنسان تجاه جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في اليمن".

وتشن مليشيا الحوثي هجوماً واسعاً ومكثفاً منذ يناير الماضي على مناطق قبائل حجور وسط مقاومة ابناء القبائل الرافضة لسيطرة الحوثيين على مناطقها، فيما يساند طيران التحالف العربي، قبائل حجور بشن ضربات جوية بين الحين والآخر على مواقع وتعزيزات الحوثيين.