لماذا تبيع الامارات ناطحة سحاب في نيويورك بخسارة 650 مليون دولار

الإثنين 11 مارس - آذار 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - مأرب

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أكدت تقارير صحيفة عزم شركة مبادلة الإماراتية "صندوق الاستثمار السيادي في أبوظبي"، وشريكتها، "تيشمان" الأمريكية، بيع مبنى "كرايسلر"، وهو ناطحة سحاب شهيرة في نيويورك، بخسارة قيمتها 650 مليون دولار من القيمة الأصلية لسعر شراء المبنى. وستتم الصفقة بقيمة 150 مليون دولار فقط، وفقا لمصدر مصطلع بحسب "سي إن إن" في نسختها العربية،

بينما كانت شركة "مبادلة" قد اشترت 90% من الناطحة السحاب المزخرفة، مقابل 800 مليون دولار عام 2008، قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية انطلاقا من سوق الرهن العقاري الأمريكي، والتي دفعت أسعار العقارات للإنهيار، بينما كانت شركة "تيشمان شباير" العقارية تملك الـ10% الأخرى.

أما المشتري فهو شركة RFR القابضة، وهي شركة عقارات في نيويورك، ولم يرد المسؤولون في "تيشمان" وRFR على طلب للتعليق.

ولم يُعلن بعد ميعاد إنهاء صفقة البيع، إلا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع مشتري بسرعة كبيرة، بعد شهرين فقط من طرحه للجمهور في السوق، فيما قامت مجموعة "CBRE" بدور وكيل البائعين. ويرجع السبب الرئيسي الذي حفز ملاك المبنى الأيقوني على بيعه وتكبد خسائر كبيرة في قيمته، إلى الإيجار المرتفع الذي يدفعه الملاك إلى "كوبر يونيون"، وهي كلية في نيويورك، للأرض الواقعة تحت المبنى.

وارتفع الإيجار من 7.75 مليون دولار في العام الماضي، إلى 32.5 مليون دولار العام الجاري 2019، على أن يرتفع مجددا ليصل إلى 41 مليون دولار في عام 2028، بينما لا ترتفع الإيجارات في المبنى بالوتيرة ذاتها.

كما يتنافس المبنى، وهو معلم بارز في أفق نيويورك، مع أبراج المكاتب الجديدة ذات النوافذ الكبيرة الممتدة من الأرض إلى السقف، ومزودة بجميع وسائل الراحة الحديثة. وفي العامين الأخيرين دخلت "مبادلة" عدة مشروعات اقتصادية خاسرة في عدد من الدول الأوروبية وأمريكا.

وقالت مصادر لوكالة رويترز العام الماضي، إن شركة "مبادلة" للاستثمار تواجه صعوبات في بيع وحدتها البنكية في سويسرا، وذلك بسبب عدم استعداد مشترين محتملين لدفع أموال لشراء شركة تخضع لتحقيقات بشأن مزاعم بسوء السلوك المالي.